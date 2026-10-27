"Sfrattiamo Manfredi", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti

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Studenti in tenda in piazza Municipio a Napoli, davanti a Palazzo San Giacomo, per protestare contro caro affitti, crisi abitativa e carovita in vista dello sciopero generale del 30 ottobre. I Collettivi Autorganizzati Universitari (Cau) hanno consegnato un simbolico «avviso di sfratto» al sindaco Gaetano Manfredi, contestando anche gli studentati finanziati dal Pnrr.

«A Napoli una stanza può arrivare a costare 600-700 euro», denuncia Francesco De Luca, accusando il governo di favorire strutture private di lusso. «Per la prima volta siamo noi a sfrattare i potenti di questa città», afferma Ida Cerbone, criticando l'aumento degli affitti e la trasformazione del centro in una «vetrina per i turisti». Gli studenti denunciano inoltre la mancanza di alloggi accessibili e le difficoltà di chi deve lavorare per mantenersi agli studi.

«Oggi stiamo simbolicamente sfrattando il sindaco Manfredi da Palazzo San Giacomo, il 30 sfratteremo un'intera classe dirigente», conclude Cerbone, rilanciando la mobilitazione con l'Usb.