Video

Italia

Meloni: “Firmeremo l'accordo sul bilancio Ue solo quando sarà giusto per l'Italia”

Per quanto riguarda il bilancio europeo, "noi firmeremo un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia" ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre. "Lo dico in maniera molto chiara: l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la Politica agricola comune, la pesca e la coesione. L'agricoltura e la pesca riguardano la nostra sicurezza alimentare, che è una componente essenziale dell'autonomia strategica europea" ha continuato la premier a palazzo Madama.

"La Coesione riguarda la capacità del mercato unico di funzionare senza lasciare indietro interi territori", ha sottolineato. Per il nuovo bilancio europeo "prima si definiscono gli obiettivi, poi si trova il modo di finanziarli, non il contrario. Dopodiché sulle nuove risorse proprie proposte dalla Commissione abbiamo diverse riserve, ma siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro: alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali senza nuove tasse a carico di cittadini e imprese europee".