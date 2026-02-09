Video
Fatti

Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri

Due furgoni portavalori della ditta Btv-Battistolli è stato assaltato questa mattina sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo, incendiandolo e costringendo così il portavalori a fermarsi. Al momento la strada è bloccata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 

Due persone, presunti componenti della banda autrice dell'assalto, sono stati poi fermati. Secondo quanto appreso, i due sono stati individuati in territorio del nord Salento, provincia Leccese, dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari. Il gruppo era a bordo di un'auto, sono in corso accertamenti. Mancherebbero all'appello, secondo quanto spiegato dalle fonti, altri componenti del commando che ha fatto saltare in aria i due, e non uno solo come precedentemente riportato, furgone portavalori come invece inizialmente appreso.

Nel conflitto a fuoco durante l'inseguimento tra banditi e militari dell'Arma, un colpo esploso dai primi ha raggiunto un'auto dei carabinieri di una stazione del Brindisino raggiungendo l'abitacolo, ma non ci sono feriti. L'auto di un altro militare in borghese invece è stata mandata fuoristrada. La statale è stata chiusa, in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi). 

Il Sim dei carabinieri, sindacato italiano militari, "esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il gravissimo assalto armato". L'azione, spiega il sindacato in una nota, condotta con tecniche paramilitari attraverso l'incendio di mezzi pesanti per bloccare la carreggiata, "sottolinea l'estrema pericolosità e la spregiudicatezza dei malviventi". Durante le fasi della fuga, i criminali sono stati intercettati da una pattuglia dell'Arma: ne è scaturito un conflitto a fuoco "che solo per una fortuita combinazione di eventi non si è trasformato in tragedia" evidenzia il sindacato. "Apprendiamo con immenso sollievo - prosegue - che i nostri colleghi sono usciti illesi da questo scontro. A vedere l'auto dei colleghi attinta dai colpi d'arma da fuoco possiamo dire che sono vivi per miracolo". "Ai militari coinvolti, che hanno affrontato con coraggio una situazione di estremo pericolo, va tutta la nostra vicinanza e il nostro supporto" conclude il sindacato, rinvolgendo anche "un pensiero di solidarietà alle guardie giurate, vittime dirette del terrificante assalto".

 

Italia

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Italia

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Italia

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Italia

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Italia

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Italia

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

Italia

Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

Italia

Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

Italia

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Italia

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Italia

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

 
 

Mondo

Mondo

Bad Bunny al Super Bowl, i festeggiamenti nella sua città natale Porto Rico

Mondo

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai: "Come una condanna a morte"

Mondo

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Mondo

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Mondo

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

Mondo

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

Mondo

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

Mondo

Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione Pixar

Mondo

Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

Mondo

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Mondo

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Mondo

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

 
 

Fatti

Fatti

Ermal Meta: "A Sanremo una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza"

Fatti

Milano-Cortina, Fischnaller: "Bronzo più bello di quello a Pechino"

Fatti

Milano-Cortina, Dalmasso: "Dedico l'oro nello snowboard a nonno Giovanni"

Fatti

A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi finisce in scontri

Fatti

Milano Cortina, la ripresa acrobatica della cerimonia vista dal cielo

Fatti

Ritrovato il corpo di una 17enne in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, Asti

Fatti

Milano Cortina, Mattarella sul tram condotto da Valentino Rossi

Fatti

Milano-Cortina, Mattarella: "Casa Italia porta d'ingresso nel nostro Paese"

Fatti

Milano Cortina, Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni fra Paesi"

Fatti

Milano Cortina, Mattarella agli atleti: "La prima competizione è con i propri limiti"

Fatti

Milano, la fiaccola olimpica arriva in piazza Duomo

Fatti

Ragazza uccisa a Napoli, Gratteri: «Rioni degradati? Spesso si uccide per futili motivi»

 
 