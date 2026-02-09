Video

Fatti

Milano-Cortina, Fischnaller: "Bronzo più bello di quello a Pechino"

L'Italia conquista un'altra storica medaglia in questa straordinaria seconda giornata ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. È il bronzo del team event del pattinaggio di figura. Grazie ad una prestazione magistrale di Matteo Rizzo nel singolo maschile, chiuso con un punteggio stratosferico di 179.62 punti. L'azzurro si piazza davanti al georgiano Nika Egadze, che non è andato oltre i 154.79 punti. Pertanto l'Italia difende il terzo posto nella generale e conquista una storica medaglia di bronzo. La medaglia d'oro è andata agli Stati Uniti grazie alla prova fenomenale del fuoriclasse Ilia Malinin che ha totalizzato l'incredibile punteggio di 200.03 punti. Argento al Giappone con Shun Sato che non è andato oltre i 194.86 punti. Nella classifica generale Usa al comando con 69 punti, quindi il Giappone con 68 e l'Italia a 60.

Una giornata da record per l’Italia Team. Mai, prima di ieri, gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare. Il primato è stato migliorato grazie all’argento della staffetta mista di biathlon, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e ai bronzi conquistati da Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino, da Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo di snowboard, da Riccardo Lorello nei 5000 metri di pattinaggio velocità, da Dominik Fischnaller nel singolo maschile di slittino, e appunto dalla squadra del team event di pattinaggio.

Al termine di una serata indimenticabile, sotto gli occhi tra gli altri del vicepresidente americano JD Vance e di Novak Djokovic, la Milano Ice Skating Arena esplode per la prestazione straordinaria della squadra azzurra e in particolare di Matteo Rizzo nel programma libero maschile. L'azzurro è stato quasi perfetto, aprendo con un quadruplo toeloop impeccabile e proseguendo con una combinazione triplo lutz-triplo toeloop di altissimo livello. Nonostante un arrivo leggermente incerto sull'ultimo salto, il triplo flip, l'esecuzione complessiva è stata di una solidità incredibile: pulito il triplo axel e la sequenza triplo lutz-singolo euler-triplo salchow. Al termine della prova, mentre il palazzetto intonava il coro "I-ta-lia", Rizzo si è lasciato andare alla commozione sul ghiaccio. In precedenza Lara Naki Gutmann ha concluso la sua prova al quarto posto con 126.94 punti, penalizzata da un lutz solo doppio e qualche imprecisione nelle combinazioni. Mentre la serata si era aperta con il terzo posto di Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie.

Sono stati tre giorni di intensa battaglia, con prove spettacolari da parte degli atleti e in cui l'Italia ha ben figurato fin dal primo giorno.

LEGGI L'ARTICOLO