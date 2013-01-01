Video

Fatti

Bellutti: «Più attenzione alle forme fisiche, che alla forma. È ciò che mi ha fatto soffrire da atleta»

Ospite del nostro evento a Roma, "Il Domani delle donne", l'ex campionessa di ciclismo su pista, due volte oro olimpico, Antonella Bellutti ha raccontato come ha vissuto da atleta il gender gap nello sport: «Il linguaggio inclusivo, per quanto mi riguarda, non è solo nell'uso del femminile, ma è soprattutto nella scelta delle parole e dei concetti che si vogliono esprimere. Nella mia carriera da atleta ho sofferto molto del fatto che ci fosse sempre più attenzione alle forme fisiche, piuttosto che alla forma. Si parlava dell'immagine piuttosto che dei contenuti. All'epoca, ormai ho smesso da 25 anni, era forse difficile esprimere questo disagio. Lo sport da una parte è un laboratorio dove l'impossibile diventa possibile e dove si fanno grandi passi avanti dal punto di vista dell'emancipazione, però il suo modello gestionale è ancora ancorato ai valori patriarcali»

