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Bonnie Tayler, in centinaia a Mumbles per l'ultimo saluto alla cantante

Migliaia di persone hanno accompagnato a Mumbles, nella città gallese di Swansea, l’ultimo viaggio di Bonnie Tyler, morta l’8 luglio a 75 anni in un ospedale in Portogallo. Una folla commossa si è raccolta lungo le strade al passaggio del feretro, lanciando fiori sul carro funebre e salutando la cantante con applausi e lacrime. A scandire il corteo sono state anche le note di Total Eclipse of the Heart, uno dei suoi brani più celebri. La bara, avvolta nella bandiera gallese, era accompagnata da una fotografia dell’artista, nata Gaynor Hopkins. All’omaggio hanno partecipato anche fan arrivati dall’estero per salutare la cantante nella località costiera che aveva sempre considerato casa.