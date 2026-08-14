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Cisgiordania, forze di sicurezza israeliane schierate a Qusra

Continuano le tensioni a Qusra, a sud di Nablus. Rappresentanti delle Nazioni Unite hanno raggiunto i residenti del villaggio che, secondo quanto riferito dai proprietari delle abitazioni al Times of Israel, sarebbero bloccati dai coloni da una settimana. Il personale dell'Onu ha portato cibo e acqua. Sempre secondo i residenti citati dal quotidiano israeliano, le Nazioni Unite avevano fatto arrivare anche un'autocisterna, ma le forze di sicurezza non le avrebbero consentito di rimanere nell'area, che continua a essere classificata come zona militare chiusa