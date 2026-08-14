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Terremoto in Indonesia, le macerie degli edifici distrutti a Ruteng

Il terremoto che ha colpito l'Indonesia nella mattina del 15 agosto ha causato la morte di 51 persone e ha lasciato una scia di distruzione. Almeno 157 case sono state distrutte e quasi altre 200 danneggiate a Nagekeo, vicino all’epicentro, dove circa 2.000 persone hanno trovato riparo in strutture temporanee. Le frane hanno bloccato le strade e interrotto le comunicazioni, rendendo difficile l’arrivo dei soccorritori, che stanno tentando di raggiungere l’area anche via mare. Tre elicotteri e una nave di soccorso sono stati mobilitati, mentre sul territorio sono impegnati oltre 3.500 militari e agenti di polizia. Complessivamente più di 1.300 abitazioni risultano danneggiate e 20 distributori di benzina restano chiusi a causa delle interruzioni di corrente.