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Yemen, danni ingenti al porto di Mokha dopo gli attacchi degli Houthi

Il porto di Mokha, sulla costa yemenita del Mar Rosso, ha sospeso le operazioni dopo essere stato colpito da oltre 25 missili negli ultimi giorni in una serie di attacchi degli Houthi. I raid hanno provocato sette morti e danni stimati in circa 16 milioni di dollari. Venerdì sei missili balistici sono stati lanciati contro la città portuale, secondo il governo yemenita riconosciuto internazionalmente. Gli Houthi hanno affermato di aver preso di mira concentramenti militari, armi saudite e imbarcazioni militari. Lo stop alle attività colpisce uno scalo strategico lungo una delle principali rotte marittime del Mar Rosso