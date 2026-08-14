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Ceuta, intercettati possibili migranti vicino al confine in Marocco

Le forze di sicurezza marocchine hanno fermato oltre un centinaio di migranti, in gran parte provenienti dall’Africa subsahariana, che tentavano di raggiungere Ceuta dopo gli appelli circolati sui social per un nuovo ingresso di massa. A Fnideq la polizia è intervenuta anche con lacrimogeni e manganelli e 61 persone sono state arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. I migranti intercettati sono stati poi allontanati dalla città in autobus. Rafforzati i controlli al confine, sulle strade e in mare, mentre due giornalisti spagnoli di Efe e Tve che seguivano le operazioni sono stati espulsi dal Marocco.

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