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Furto al MuMe, rubate le opere di Antonello da Messina

Sei opere di Antonello da Messina sono state rubate dal Museo regionale interdisciplinare di Messina (MuMe). Due sono state ritrovate la sera del 15 agosto, abbandonate dai ladri su un muretto esterno del museo, lungo viale della Libertà. A notarle sono stati alcuni passanti, che hanno avvertito le forze dell’ordine.

Le opere recuperate sono due delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio. Restano invece ancora senza traccia le altre quattro opere sottratte, tra cui la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, custodita in una teca blindata.

"Ci auguriamo che si recuperino queste opere, perché costituiscono il biglietto da visita per questo museo», ha dichiarato Marisa Mercurio, direttrice del MuMe. Sconcerto anche nelle parole dell’assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso: «Questo furto ci lascia attoniti ed è un’ulteriore calamità che si abbatte sulla città di Messina. Perdere Antonello è un disastro".