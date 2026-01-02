Video
Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: "Le famiglie chiedono giustizia. I titolari? In Italia sarebbero stati arrestati"

"Le famiglie delle vittime chiedono due cose, verità e giustizia". L'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado parla dopo aver incontrato le famiglie delle vittime all'aeroporto di Sion, nel giorno in cui le salme dei ragazzi italiani vengono rimpatriate. "Le autorità elvetiche mi hanno assicurato la massima collaborazione", ha aggiunto il nostro rappresentante in Svizzera che ha incontrato il presidente del governo del Cantone del Vallese, Mathias Reynard, e il capo del dipartimento per la sicurezza vallesano, Stephan Ganzer. L'ambasciatore garantisce l'impegno dell'Italia nel monitorare che l'inchiesta proceda speditamente. "Questa tragedia - ha detto inoltre - doveva essere evitata attraverso prevenzione e buon senso, sappiamo bene quante sono le carenze sotto il profilo di sicurezza e della prevenzione di quel locale. La magistratura elvetica ha avviato un'indagine, ha già sentito molte persone, non solo i gestori del locale, vuole sapere chi ha fatto le ispezioni, chi le ha sottoscritte dicendo che tutto era in regola e quali lavori sono stati poi effettuati". Rispondendo a una domanda sui proprietari francesi del bar rimasti a piede libero, ha detto che "loro ritengono che non vi sia pericolo di fuga. In Italia sarebbero già stati arrestati". - Leggi l'articolo

Tajani: "Sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio in Svizzera"

Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo"

Firenze, Landini: "Vero obiettivo della manovra' e' il riarmo"

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

In Trentino la funivia delle mele

Femminicidi, Valditara difende il suo Ddl: "Vergogna". Bagarre in aula

Il prete prega con la candidata di De Luca, moglie del nipote del boss: «Sono persone per bene»

Boccia (Rai): «I “set” di Hamas producono propaganda»

Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»

Salis: “Una vittoria della democrazia e dell'antifascismo"

 
 

Maduro in manette negli uffici dell'agenzia antidroga di New York

Il momento in cui il locale di Crans-Montana prende fuoco

Incendio a Crans-Montana, il testimone: "Locale senza vie di fuga, tanta gente cercava di uscire"

Attentato a Sydney, persone in fuga da Bondi Beach

Attentato a Sydney, passeggeri terrorizzati in bus

Fittipaldi: «Del caso Garofani spaventa l'operazione del partito di Meloni contro Mattarella»

Le fiamme nei padiglioni di Cop30

Brasile, i leader indigeni aprono il Vertice dei popoli

Tensione alla Cop30, manifestanti invadono la zona blu

Le piazze in Israele e a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo con Hamas

Accordo Israele-Hamas, gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade

La nuova Flotilla denuncia: "Siamo stati attaccati in mare da Israele"

 
 

Il 2025 di Domani: un impegno che si rinnova

Sgombero Askatasuna, la polizia utilizza gli idranti contro il presidio

Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina

Non mi dica che sono coraggiosa - una poesia di Lorenzo Maragoni

Ultimo saluto a Ornella Vanoni, l'abbraccio del mondo dello spettacolo alla "signora della musica"

Pino Insegn(a) alla penitenziaria e rilancia la fiction sugli agenti

Lorenzo Maragoni: "Scusa, in che senso il tuo ragazzo ha la tua password?"

Luisa Rizzitelli (Assist): «Le persone sono molto più avanti delle resistenze culturali e di una certa politica»

Paola Di Nicola Travaglini: «Il racconto dei femminicidi in tribunale ha bisogno di nuovi linguaggi»

Conferenza nazionale sulle droghe, il flash mob di protesta fermato dagli agenti

Giulia Caminito: «Elena Ferrante è amata in tutto il mondo per il concetto di amicizia che ha saputo descrivere»

Il Domani delle donne, Gasparrini: "Decostruire il maschile non significa distruggere, ma scegliere"

 
 