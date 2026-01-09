Video

Fatti

Crans-Montana, l'arrivo in procura dei proprietari del bar Le Constellation

La Procura vallesana ha chiesto la carcerazione preventiva di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, per ''potenziale rischio di fuga''. L'arresto è stato ordinato dalla procuratrice incaricata del caso Catherine Seppey. La decisione è giunta dopo che per la prima volta questa mattina i coniugi Moretti sono stati ascoltati in procura alla presenza degli avvocati delle vittime. Assieme alla moglie Jessica, il gestore di Le Constellation è arrivato in procura a Sion con i tre avvocati Yael Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod verso le 8. L'interrogatorio, durato sei ore, è stato condotto da tre procuratori, tra cui Catherine Seppey (incaricata dell'inchiesta) e Beatrice Pilloud. Al termine, Jacques Moretti è uscito a bordo di un furgone della polizia cantonale. Jessica, a cui è stata applicata una misura alternativa, ha porto le sue scuse: "I miei pensieri costanti vanno alle vittime. È una tragedia inimmaginabile e si è verificata nella nostra struttura. Posso solo scusarmi con tutte le vittime e le persone che ancora oggi lottano", ha affermato tra le lacrime - L'articolo