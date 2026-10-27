Serbia, in decine di migliaia a Belgrado per la vittoria della lista studentesca

Video

Mondo

Manifestazioni e festeggiamenti in Serbia dopo la vittoria della Lista studentesca alle elezioni anticipate del 25 ottobre. A Belgrado migliaia di persone si sono radunate in piazza Slavija, mentre alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nella redazione del tabloid "Informer" e protestato davanti alla tv "Pink", vicini all'ex governo Vucic.

Gli studenti hanno preso le distanze dalle violenze, chiedendo il rispetto della libertà di stampa. Il leader Ilija Srdanovic ha invitato alla calma in attesa dei risultati definitivi. Secondo i dati preliminari della Commissione elettorale, la Lista studentesca ha ottenuto il 52,71% dei voti e 140 seggi, conquistando la maggioranza assoluta.

"Serbia unita" si ferma al 39,17%. Gli osservatori internazionali hanno denunciato irregolarità e pressioni sugli elettori. Piero Fassino, capo della missione del Consiglio d'Europa, ha tuttavia sottolineato la regolarità del voto nel 96% dei seggi osservati e l'affluenza record, la più alta dal 1990.