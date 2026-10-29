Trump: «Bolsonaro rivendica la presidenza del Brasile? Non voglio essere coinvolto»

Video

Mondo

«Non voglio commentare». Così il presidente Usa Donald Trump risponde alla domanda sulle elezioni in Brasile, dopo che l'ex candidato alle presidenziali Flavio Bolsonaro, che ha perso al ballottaggio, è fuggito in Florida, dove ha provato a rivendicare la presidenza del suo paese. «So che gli abbiamo dato un permesso per entrare nel paese», ha detto Trump, sostenendo che siano state elezioni molto strane, «questo è certo».

Flavio Bolsonaro, candidato presidenziale di destra sconfitto in Brasile, ha ribadito di essere il legittimo leader del suo Paese, dopo essere arrivato negli Stati Uniti per iniziare un esilio auto-imposto. La sfida lanciata da Bolsonaro nel fuggire in Florida preannuncia ulteriori turbolenze per il Brasile, dove domenica il presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva ha vinto un combattuto ballottaggio elettorale.

«Sono io il presidente eletto; i criminali che hanno rubato le elezioni in Brasile fanno parte di un'organizzazione criminale che ha instaurato una tirannia», ha dichiarato Bolsonaro in un comunicato pubblicato sul suo profilo X, denunciando una «frode elettorale». «Guiderò l'opposizione da qui», ha affermato. In una nota successiva, ha corretto la sua dichiarazione, definendosi «leader» anziché «presidente».

Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, è atterrato a bordo di un jet privato all'aeroporto Opa-Locka Executive, vicino a Miami. L'amministrazione del presidente Donald Trump ha solidi legami con Bolsonaro e con suo padre - attualmente agli arresti domiciliari in Brasile per aver tentato di ribaltare l'esito delle elezioni del 2022, perse proprio contro Lula.

LEGGI L'ARTICOLO