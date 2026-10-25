Migliaia in piazza a Tel Aviv contro Netanyahu prima delle elezioni

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Sabato 24 ottobre migliaia di persone si sono radunate nella Piazza degli Ostaggi, a Tel Aviv, per chiedere l’istituzione di una commissione statale indipendente che accerti le responsabilità politiche e le falle nella sicurezza che hanno reso possibile l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

La manifestazione, organizzata dall’October Council, che riunisce familiari e amici delle vittime e dei sopravvissuti, si è svolta a tre giorni dalle elezioni israeliane del 27 ottobre. Secondo gli organizzatori, i partecipanti erano oltre 100mila, cifra non confermata dalla polizia.

In piazza anche diversi leader dell’opposizione, mentre familiari delle vittime e degli ex ostaggi hanno contestato il rifiuto del premier Benjamin Netanyahu di istituire una commissione d’inchiesta indipendente, chiedendo che anche i vertici politici rispondano delle proprie responsabilità.