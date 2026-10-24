Milano, manifestanti davanti alla Questura in solidarietà a Youssef Siher

Video

Fatti

Un gruppo di giovani manifestanti si è riunito davanti alla Questura di Milano, dove è attualmente in corso l'interrogatorio a Youssef Siher, il presunto ideatore del "Movimento 17 ottobre", indagato per istigazione a delinquere aggravata. Uno dei manifestanti, Luca Dalic ha dichiarato: "È arrivata voce che il movimento è annullato a causa dell'arresto dell'organizzatore. L'organizzatore non era conosciuto, ma noi non cerchiamo qualcuno che ci rappresenti. Cerchiamo di rappresentarci a vicenda attraverso la nostra voce, proteste pacifiche e cartelloni per migliorare questo sistema". Dalic ha aggiunto, riguardo agli episodi di violenza e distruzione dello scorso weekend: "Io prendo le distanze da ogni tipo di violenza ma ritengo che la violenza più grande sia quella che stiamo subendo noi e il fatto che ci manca un futuro. È una violenza molto più grande di due vetrine rotte. Ripeto, non li sostengo, non ne faccio parte e ho sollecitato i miei amici ad allontanare queste persone, perché non ci rappresentano. Loro lottano per farci vedere male dalla stampa".