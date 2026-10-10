Video

Italia

Presa diretta

La nuova inchiesta di PresaDiretta racconta un paradosso che va ben oltre i confini del Molise: mentre la sanità pubblica viene ridimensionata per contenere la spesa, ai privati sono affidati servizi sempre più indispensabili e restano aperte partite da decine di milioni di euro sulle prestazioni da verificare e riconoscere. Chi controlla quei soldi? Chi decide quali cure finanziare e quali servizi tagliare? E soprattutto, chi governa davvero la sanità pubblica?

La videoinchiesta verrà trasmessa all’interno della puntata di PresaDiretta “I soldi della sanità” che andrà in onda domenica 11 ottobre alle 20.30 su Rai3