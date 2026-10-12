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Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”

«Responsabilità sociale» ed «etica professionale» devono guidare l'azione dei dirigenti, chiamati a contribuire al progresso collettivo. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Cida.

Il capo dello stato ha ricordato il dovere dei funzionari pubblici di operare «al servizio esclusivo della nazione». Di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle nuove tecnologie, l'innovazione non deve puntare soltanto all'aumento dei profitti e dell'efficienza, ma valorizzare la persona e tutelarne la dignità.

Mattarella ha poi ricordato i dirigenti assassinati dalle Brigate rosse, sottolineando che l'Italia sconfisse il terrorismo grazie ai propri valori civili e all'unità nazionale, una coesione da non disperdere. Infine, il richiamo all'Europa come dimensione nella quale «pensare e agire», per preservare e rafforzare il modello sociale europeo.