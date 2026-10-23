«L’unico modo per far smettere la violenza è ascoltarci»: le voci di chi ha protestato il 17 ottobre

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«Più che condanne, vogliamo risposte dalla politica. È violenza anche aspettare anni per essere curati anche per malattie gravi come tumori, non poter fare un figlio perché non ce lo si può permettere». I ragazzi e le ragazze scesi in piazza a Milano raccontano le loro ragioni: «È facile etichettarci come vandali. Vogliono far credere che il problema sia il mio velo e non che non si riesce più a far la spesa»

video e interviste di Paolo Di Falco