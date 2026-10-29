Ucraina, sminamento della zona di Oleshky per la tregua umanitaria

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Sono iniziate le operazioni di sminamento a Oleshky, città della regione ucraina di Kherson occupata dalle forze russe, dove il cessate il fuoco temporaneo tra Mosca e Kiev regge per il terzo giorno consecutivo. Secondo il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets, la tregua, entrata in vigore martedì 27 ottobre, prosegue senza violazioni. Le unità militari sono impegnate a liberare dalle mine le strade per consentire il passaggio in sicurezza dei convogli umanitari. I primi aiuti, tra cui cibo e forniture mediche, dovrebbero arrivare venerdì per assistere circa 2.000 civili rimasti intrappolati nella città e facilitarne l'evacuazione. Anche la mediatrice russa per i diritti umani, Yana Lantratova, ha confermato il rispetto degli accordi e l'avanzamento dello sminamento. La tregua, prevista per sei giorni, ha portato una temporanea calma anche nella vicina Kherson, controllata dall'Ucraina. Entrambe le parti hanno ringraziato Melania Trump per il ruolo svolto nella mediazione, riconosciuto dalla Casa Bianca. Anche Papa Leone XIV si era espresso a favore della tregua.