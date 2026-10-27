Lula dopo la vittoria delle elezioni: “Hanno votato per la difesa della democrazia”

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Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha ringraziato il popolo brasiliano e soprattutto i giovani per il contributo alla sua vittoria al ballottaggio, rivendicando il ruolo della mobilitazione popolare nella difesa delle istituzioni democratiche. Nel suo primo discorso dopo il successo elettorale, Lula ha sottolineato l'importanza della partecipazione e dell'impegno delle nuove generazioni. «Oggi devo ringraziare il popolo brasiliano, la sua generosità, la generosità della gioventù brasiliana che si sono battuti a difesa della nostra democrazia», ha dichiarato il presidente. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a quanti hanno contribuito alla campagna elettorale attraverso i social network e gli strumenti di comunicazione online. «Voglio ringraziare chi ha lavorato attraverso le piattaforme digitali, che vogliamo difendere da interferenze estere, che vogliamo regolare», ha spiegato Lula, ribadendo la volontà di tutelare questi spazi da ingerenze straniere.

Il presidente ha infine rivendicato la portata della mobilitazione elettorale: «È stata compiuta un'impresa mostruosa con cui abbiamo guadagnato molti voti».