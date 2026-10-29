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Incidente ferroviario in Spagna, i soccorritori ancora a lavoro per cercare i dispersi

Sale a 69 morti il bilancio dello scontro tra due treni ad alta velocità Renfe e Iryo avvenuto mercoledì a Urda, vicino Toledo. Lo ha annunciato il presidente della Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al termine di una riunione del centro di coordinamento delle emergenze. Dei 110 feriti ricoverati ieri, 60 sono stati dimessi, mentre 50 restano in ospedale. Migliorano le condizioni dei quattro pazienti più gravi. Proseguono intanto le operazioni di recupero dei vagoni, uno dei quali ancora ribaltato. García-Page ha escluso, pur con cautela, la presenza di altre vittime sotto le lamiere. Sul luogo dell'incidente, dove è stato istituito un perimetro di sicurezza di due chilometri, operano soccorritori e autorità giudiziarie. Il premier Pedro Sánchez partecipa al coordinamento delle operazioni e ha promesso piena chiarezza sulle cause della tragedia. Nel primo dei tre giorni di lutto nazionale, i reali Felipe VI e Letizia visiteranno nel pomeriggio i feriti all'Ospedale Universitario di Toledo. La Casa reale ha cancellato gli impegni ufficiali durante il periodo di lutto.

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Ucraina, Crosetto: Nessuna soluzione prima di prossima estate, Russia sfrutterà inverno

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Crosetto: "Carcere? Far si che nostri giovani crescano in libertà totale e nessuno li utilizzi"

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Mattarella: "La tutela del Servizio sanitario nazionale è priorità assoluta"

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Mattarella: "Fake news manipolano già oggi l'informazione"

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Lega, Salvini rieletto segretario: "Ripartiamo da sicurezza, economia e sanità. Basta aiuti a Kiev"

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Milano, Salvini saluta i parà della Folgore in Duomo: "Frustrante inseguire questi mini criminali"

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Salvini: "I militari a Milano potranno intervenire con Lince e droni"

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Meloni: "Pochi soggetti continuano i blocchi, non tolleriamo le intimidazioni"

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Meloni: «Nasce nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione»

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Meloni: “Firmeremo l'accordo sul bilancio Ue solo quando sarà giusto per l'Italia”

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Ex Ilva, sindaco di Taranto: "Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate"

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Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”

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