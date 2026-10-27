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Trump senza freni elogia il lato b di Nicki Minaj, "difficile da ignorare"

"Non è permesso dire che una donna è bella, perché di solito significa la fine della tua carriera politica". Lo ha detto Donald Trump parlando a un comizio elettorale a Corynth, in Mississippi a sostegno della senatrice Cindy Hyde-Smith.

"È una follia, il mondo è folle", ha proseguito. "Mi metterò in guai politici, ma in Mississippi ci sono donne bellissime, siamo tutti nei guai", ha dichiarato, rivolgendosi direttamente alle donne fra il pubblico, "non mi scuserò per averlo detto".

Le dichiarazioni arrivano all'indomani delle polemiche per le affermazioni del presidente Usa durante un altro comizio elettorale, in Michigan, quando aveva commentato dal palco in modo esplicito il corpo della cantante Nicki Minaj, sua sostenitrice che partecipava all'evento. 

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Mattarella: "La tutela del Servizio sanitario nazionale è priorità assoluta"

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Lega, Salvini rieletto segretario: "Ripartiamo da sicurezza, economia e sanità. Basta aiuti a Kiev"

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Milano, Salvini saluta i parà della Folgore in Duomo: "Frustrante inseguire questi mini criminali"

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Salvini: "I militari a Milano potranno intervenire con Lince e droni"

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