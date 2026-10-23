Monreale è la Capitale italiana del libro 2027

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Monreale è stata proclamata Capitale italiana del libro 2027. L’annuncio è arrivato durante una cerimonia al Ministero della Cultura, alla presenza del ministro Alessandro Giuli. La città siciliana ha superato altre sei candidature finaliste, ottenendo all’unanimità il riconoscimento della giuria e un finanziamento di 500mila euro.

Il progetto vincitore, “Monreale Legge il Mondo”, punta a trasformare la lettura in uno strumento di inclusione e dialogo tra culture, valorizzando la storia della città e del suo Duomo, simbolo dell’incontro tra tradizioni normanne, arabe e bizantine.

Tra le iniziative previste, un portale bibliotecario multilingue, percorsi in realtà aumentata, laboratori digitali per i giovani e residenze creative. Particolare attenzione sarà dedicata alle persone con disabilità, agli anziani e alle comunità delle frazioni. «Il libro non basta a sé stesso», ha sottolineato Giuli, evidenziando il ruolo delle comunità nella promozione della cultura e della lettura.