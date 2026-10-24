Torino, imponente colonna di polizia penitenziaria e Gom in autostrada

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Una imponente colonna di mezzi della polizia penitenziaria, insieme a veicoli del Gom (Gruppo operativo mobile), è stata ripresa questa mattina in autostrada in direzione Torino. Nel video, girato da un testimone, si vedono agenti con il volto coperto da balaclava. Nelle immagini si contano 12 mezzi, ma secondo chi ha filmato la scena erano circa una ventina in totale. Non è noto chi stessero trasportando né il motivo dello spostamento: chi ha ripreso il convoglio ha deciso di diffondere comunque il filmato, nel caso emergessero notizie utili. Al momento non ci sono conferme ufficiali.(Immagini di Fasani)