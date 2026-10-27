Netanyahu alle urne con la moglie invita gli elettori a “votare come si deve”

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Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è recato alle urne a Gerusalemme insieme alla moglie Sara, lanciando un appello alla mobilitazione degli elettori. «Andate a votare», ha dichiarato, denunciando poi in un video il rischio di brogli: «Stanno cercando di rubarci le elezioni».

Il premier ha fatto riferimento all'arresto di tre persone legate al partito arabo Ra'am, trovate, secondo il suo racconto, con buste piene di denaro nel sud del Paese. «L'affluenza nel settore arabo del sud è infinitamente più alta che in quello ebraico», ha aggiunto, esortando i sostenitori a recarsi ai seggi.

Oggi oltre 7,3 milioni di israeliani sono chiamati a eleggere i 120 deputati della Knesset, nelle prime legislative dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e la guerra a Gaza. La sfida vede contrapposti il blocco di destra guidato dal Likud di Netanyahu e un'opposizione frammentata, nella quale spicca l'ex capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot. Al centro del voto sicurezza, leva degli ultraortodossi e futuro politico del Paese. I seggi chiuderanno alle 22.

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