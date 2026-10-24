Milano, flash mob per i prigionieri palestinesi: "Molti non hanno ricevuto neanche un processo"

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Da oltre 16 mesi, ogni sera, decine di persone si ritrovano in piazza Duomo per denunciare lo sterminio del popolo palestinese. Nel presidio di venerdì 23 ottobre, attivisti e attiviste hanno organizzato un flash mob per richiamare l'attenzione sulle condizioni di circa 9500 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e su quelle dei palestinesi detenuti in Italia: Mohammad Hannoun, Raed Dawoud, Riyad Albustanji, Yasser Elasaly, Anan Yaeesh, Ahmed Salam, Abdelmuti Abunada. Dalle 18, decine di persone hanno attraversato la piazza in fila con dei fazzoletti di stoffa su cui erano riportati i nomi dei prigionieri. "Abbiamo organizzato un flash mob per ricordare tutti i prigionieri palestinesi, sono migliaia e moltissimi non hanno ricevuto neanche un processo. Anche qui in Italia, otto detenuti palestinesi non hanno ancora subito nessun processo e si trovano in detenzione amministrativa, come accade in Israele. Molti di noi, io stessa, abbiamo partecipato alle loro azioni di beneficenza. Oggi siamo molto preoccupati per la loro salute", ha spiegato Annalisa, volontaria per i bambini palestinesi.