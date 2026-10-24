Tensioni al corteo contro il caro vita a Napoli

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Tensioni durante il corteo contro il caro vita che nel pomeriggio del 23 ottobre ha attraversato il centro di Napoli. Momenti di scontro si sono registrati in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune, dove un gruppo di manifestanti ha provato ad avvicinarsi all'ingresso di Palazzo San Giacomo. Le forze dell'ordine sono intervenute con una carica per respingere i manifestanti. Un'altra carica si è verificata anche da dietro, coinvolgendo il gruppo che si trovava nella piazza. La manifestazione è partita da piazza Dante, con i partecipanti che hanno attraversato alcune delle principali strade del centro cittadino. Il corteo ha raggiunto il mercato della Pignasecca, attraversando una delle zone più frequentate della città, per poi proseguire lungo via Medina in direzione di piazza Municipio. Durante il percorso i manifestanti hanno scandito slogan contro il caro vita, denunciando "l'aumento dei prezzi e le difficoltà economiche che colpiscono famiglie, lavoratori e studenti". Una volta raggiunta piazza Municipio, i manifestanti hanno esposto uno striscione che richiama la mobilitazione del prossimo 30 ottobre, giornata per la quale è stato annunciato un nuovo appuntamento di protesta. La manifestazione si inserisce in un quadro di mobilitazioni che nelle ultime settimane hanno coinvolto studenti, lavoratori e movimenti sociali, con rivendicazioni legate al potere d'acquisto, ai salari e al costo dei servizi.