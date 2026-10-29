Trump grida alla frode elettorale, i democratici hanno barato in Alaska

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Donald Trump accusa i democratici di frode elettorale in Alaska e chiede l'esclusione dell'ex deputata Mary Peltola dalla corsa al Senato nelle elezioni di metà mandato. Secondo il presidente americano, lo staff della candidata democratica avrebbe reclutato un omonimo del senatore repubblicano uscente Dan Sullivan per confondere gli elettori. La vicenda, ricostruita dal New York Times attraverso interviste, messaggi e documenti giudiziari, riguarda l'inserimento nella competizione di un secondo candidato chiamato Dan Sullivan. Trump ha accusato i democratici di aver mentito in tribunale negando ogni coinvolgimento nell'operazione. Si tratta di «frode elettorale» e «falsa testimonianza», ha scritto su Truth, chiedendo che Peltola e l'omonimo del senatore siano rimossi dalla scheda elettorale e perseguiti legalmente. La sfida in Alaska è tra le più combattute per il controllo del Senato. Trump e il vicepresidente JD Vance hanno visitato lo Stato per sostenere Sullivan, mentre il Cook Political Report classifica la competizione come un testa a testa dall'esito incerto.