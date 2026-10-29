Herzog su accuse brogli, 'non infangare intera comunità che ha esercitato voto'

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Il presidente israeliano Isaac Herzog ha chiesto un'indagine approfondita sulle presunte interferenze straniere e sulle irregolarità emerse in relazione al voto di martedì. Herzog ha discusso della questione con il presidente della Commissione elettorale centrale, Noam Sohlberg, e con il capo dello Shin Bet, David Zini. Intervenendo dalla residenza presidenziale, ha ribadito che l'integrità delle elezioni è un valore fondamentale della democrazia e che eventuali responsabili dovranno essere perseguiti secondo la legge. Il capo dello Stato ha però invitato a non gettare discredito sull'intera comunità araba, dopo le accuse avanzate dal premier Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati su presunti episodi di corruzione elettorale volti ad aumentare l'affluenza degli elettori arabi. Herzog ha infine esortato le forze politiche ad affrontare con spirito aperto i negoziati per la formazione della nuova coalizione di governo, mettendo al primo posto gli interessi del Paese.