Gaza è ancora distrutta, che fine ha fatto il Board of Peace? L'inchiesta di Presadiretta

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Il Consiglio internazionale presieduto da Trump per guidare la ricostruzione di Gaza non ha ancora mostrato risultati. Al contrario, grazie alle immagini girate da un filmaker palestinese, PresaDiretta riesce a mostrare come, nel territorio, il 94% della popolazione sia ancora sfollata.

L’esercito israeliano continua a controllare circa il 64% del territorio e l’Onu ha contato 1400 palestinesi uccisi nonostante il cessate il fuoco. Il piano del Board of Peace ha stanziato 2,45 miliardi, l’Onu ne indica come necessari almeno 71. Insomma, la tanto sperata ricostruzione non è mai partita.

Su questo tema si aprirà la prossima puntata di PresaDiretta, la trasmissione condotta da Riccardo Iacona in onda domenica 25 orrobre 2026, alle 20:30, su Rai 3.

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