Il Domani delle donne, Boschi: «La legge sull'educazione affettiva e sessuale di Valditara è sbagliata»

«La legge che sta proponendo il ministro Valditara sull'educazione affettiva e sessuale non si può migliorare. Quella legge è sbagliata e bisogna dirlo. Bisogna dire che il centrodestra fa una cosa che è sbagliata. E dico che è sbagliata perché purtroppo è vero che l'educazione sessuale e affettiva dovrebbe essere in capo prima di tutto alla famiglia. Ma ci sono delle famiglie che non sono non sono in grado di farlo, ma che danno dei modelli completamente sbagliati, che fanno danno». Maria Elena Boschi è intervenuta così durante l’evento del nostro giornale, "Il Domani delle donne".

