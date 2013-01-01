Video

Fatti

Il Domani delle donne, Carfagna: "Le donne di destra si sono prese il potere aggirando i codici maschili"

All'evento del nostro giornale "Il Domani delle donne" il 6-7 novembre a Roma, anche la segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna: "A destra c'è probabilmente anche un modo diverso di intendere il femminismo. La sensibilità su questi temi è molto presente e coltivata con fatti concreti all'interno dello schieramento di centrodestra. Le donne di destra si sono fatte largo in un mondo che utilizza parole machiste e sessiste con furbizia, non ingaggiando battaglie frontali, ma aggirando i codici maschili".



