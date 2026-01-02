Video

Mondo

Incendio a Crans-Montana, il testimone: "Locale senza vie di fuga, tanta gente cercava di uscire"

"Verso l'una e mezza stavo passando dietro al locale, abbiamo sentito un grande boato e ci ha incuriosito perché solitamente qui in Svizzera non c'è mai uno scoppio così forte. Quindi abbiamo deciso di scendere e vedere se fosse successo qualcosa. Siamo arrivati e la gente cercava di uscire". Esordisce così Battista Medde, lavoratore sardo a Cras Montana, dove la scorsa notte si è consumata una strage in un bar costata la vita a decine di persone. "C'erano tanti ragazzi - ha proseguito - perché prevalentemente erano ragazzi giovani dai 17 ai 20 anni che provavano a uscire. Ma essendo un locale sottoterra non c'erano vie di fuga, non c'erano finestre, l'unica via di uscita erano una scala. Quindi si sono messi là ed è successo quello che è successo".

