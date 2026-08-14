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Incendio in Belgio, è il più grande mai registrato

Un vasto incendio boschivo ha devastato circa 3mila ettari nella riserva naturale delle Alte Fens, il più grande mai registrato in Belgio. Le fiamme si erano spinte fino a circa 300 metri dal confine tedesco, facendo temere che il vento potesse portare il rogo in Germania e spingendo all’evacuazione precauzionale di alcuni residenti di Monschau. La pioggia leggera e l’elevata umidità hanno ora rallentato l’avanzata dell’incendio. Squadre tedesche si sono unite ai vigili del fuoco belgi, mentre le operazioni di spegnimento proseguono in condizioni difficili a causa dei venti forti e in continuo cambiamento.