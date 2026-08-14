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Incendi in Abruzzo, le fiamme sul Monte Morrone viste dalle termocamere
Resta critica la situazione degli incendi in Abruzzo, con il fronte più impegnativo sul Morrone, tra Roccacasale, Corfinio e Popoli Terme. Vento, caldo e terreno impervio continuano a ostacolare le operazioni di spegnimento, mentre l’odore del fumo ha raggiunto nelle ultime ore anche Pescara.
A supporto delle squadre è intervenuto il Genio militare dell’Esercito, chiamato ad allargare sentieri e viabilità e a realizzare fasce tagliafuoco. Da Roma è in arrivo anche un potente mezzo apripista, che opererà con il 9° Reggimento Alpini dell’Aquila. Sul fronte aereo sono stati concentrati sul Morrone Canadair, elicotteri regionali e un Erickson, dopo le avarie che ieri avevano interessato diversi velivoli.
Restano attivi anche i roghi di Bisegna e Rocca di Cambio, mentre risultano spenti quelli di Roio del Sangro, Bucchianico, Corvara e Isola del Gran Sasso-Cerchiara. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha chiesto interventi immediati e ha rilanciato l’allarme sulla possibile origine dolosa di molti incendi.