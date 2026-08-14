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Humanity I sbarca a Ravenna, l'assessora: "Trasferimenti così lunghi sono disumani"

È arrivata questa mattina nel porto di Ravenna la Humanity 1, nave della ong tedesca Sos Humanity, con a bordo 73 persone soccorse nel Mediterraneo centrale in due operazioni effettuate l’8 e il 13 agosto. L’ormeggio si è concluso intorno alle 10 e subito dopo sono iniziate le procedure di sbarco, coordinate dalla Prefettura con Comune, Regione, autorità sanitarie, forze dell’ordine, Croce Rossa e volontari. Al porto alcune persone hanno accolto la nave con cartelli di benvenuto e messaggi contro gli attacchi alle ong. Per Ravenna si tratta del 28esimo sbarco dal dicembre 2022. Sos Humanity ha criticato l’assegnazione di un porto distante circa 1.600 chilometri dal luogo del salvataggio. «Alcuni erano esausti, deboli e disidratati», ha raccontato la portavoce Flore Murard, secondo cui alcuni dei naufraghi avrebbero tentato la traversata del Mediterraneo fino a dodici volte. Anche il sindaco Alessandro Barattoni aveva definito «disagevole e disumano» il lungo viaggio verso Ravenna, pur assicurando il massimo impegno nell’accoglienza.