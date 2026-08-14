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Nuoto, Sara Curtis: "Paragone con Pellegrini? Pesante, ma fa onore"

“Sono state emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati, ho portato a casa quello che volevo”. Sono le prime parole della campionessa Sara Curtis, atterrata lunedì sera a Milano di rientro dagli europei di Parigi dove ha conquistato l’oro nei 50 metri dorso con tanto di record del mondo. È stata l’impresa più bella quel record, era tanto voluto e sono contenta sia arrivato adesso”.

A chi le chiedeva un commento sui paragoni con "La Divina" Federica Pellegrini, Curtis ha risposto sorridendo: “È un paragone pesante, lei è l’atleta di questo sport, io spero di riuscire a fare la mia strada, ma è un accostamento che fa onore”. Infine un commento sul messaggio ricevuto da Jannik Sinner: "Mi ha scritto ‘grande e complimenti’, sono molto contenta".