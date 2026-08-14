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Nave di Emergency soccorre un'imbarcazione, 57 i migranti a bordo

Sette migranti sono morti nelle acque internazionali della zona Sar libica durante una traversata verso l’Europa. Erano a bordo di un piccolo barchino soccorso dalla Life Support di Emergency insieme ad altre 50 persone, tra cui cinque donne e 29 minori non accompagnati. Due naufraghi in gravi condizioni per soffocamento sono stati evacuati, mentre i superstiti, partiti il 16 agosto dalla Libia e provenienti soprattutto da Somalia ed Egitto, sono ora diretti verso Bari.

Nella stessa giornata tre corpi non identificati sono stati trovati su una spiaggia libica. Intanto proseguono i soccorsi nel Mediterraneo: 109 persone sono sbarcate a Lampedusa, 73 sono attese a Ravenna a bordo della Humanity 1 e altre 55 sono state salvate dalla Ocean Viking in area Sar maltese.

L’aumento degli arrivi riaccende anche lo scontro politico tra Italia e Germania sui cosiddetti “dublinanti” e sul ruolo delle navi ong battenti bandiera straniera.

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