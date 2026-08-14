Video
Fatti

Nave di Emergency soccorre un'imbarcazione, 57 i migranti a bordo

Sette migranti sono morti nelle acque internazionali della zona Sar libica durante una traversata verso l’Europa. Erano a bordo di un piccolo barchino soccorso dalla Life Support di Emergency insieme ad altre 50 persone, tra cui cinque donne e 29 minori non accompagnati. Due naufraghi in gravi condizioni per soffocamento sono stati evacuati, mentre i superstiti, partiti il 16 agosto dalla Libia e provenienti soprattutto da Somalia ed Egitto, sono ora diretti verso Bari.

Nella stessa giornata tre corpi non identificati sono stati trovati su una spiaggia libica. Intanto proseguono i soccorsi nel Mediterraneo: 109 persone sono sbarcate a Lampedusa, 73 sono attese a Ravenna a bordo della Humanity 1 e altre 55 sono state salvate dalla Ocean Viking in area Sar maltese.

L’aumento degli arrivi riaccende anche lo scontro politico tra Italia e Germania sui cosiddetti “dublinanti” e sul ruolo delle navi ong battenti bandiera straniera.

LEGGI IL REPORTAGE

Italia

Italia

Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

Italia

Piantedosi: "Revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi"

Italia

Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

Italia

Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

Italia

Landini: “Fidanza ha preso colpo di sole, la Cgil non si gira mai dall'altra parte”

Italia

Gualtieri: "Responsabilità del Viminale su Spin Time? La posizione dei partiti è nota"

Italia

Delmastro, negato l'uso delle chat: le proteste di Avs e M5s

Italia

Delmastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat

Italia

Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Jindal? Tema è garantire lavoro e decarbonizzazione"

Italia

Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

 
 

Mondo

Mondo

Terremoto in Colombia, si cercano ancora 143 dispersi tra le macerie

Mondo

Incendio in Belgio, è il più grande mai registrato

Mondo

Cisgiordania, forze di sicurezza israeliane schierate a Qusra

Mondo

Ceuta, intercettati possibili migranti vicino al confine in Marocco

Mondo

Yemen, danni ingenti al porto di Mokha dopo gli attacchi degli Houthi

Mondo

Terremoto in Indonesia, le macerie degli edifici distrutti a Ruteng

Mondo

Terremoto in Spagna, scossa di magnitudo 5 nella città di Granada

Mondo

Incendio in Spagna, bruciati 15mila ettari: evacuati oltre mille residenti

Mondo

Terremoto in Indonesia, i morti sono almeno 38

Mondo

Cinque italiani nel villaggio palestinese assediato dai coloni israeliani

Mondo

Terremoto in Colombia, il presidente dichiara lo stato di emergenza economica

Mondo

La distruzione del terremoto in Colombia vista dall'alto a Cali

 
 

Fatti

Fatti

Humanity I sbarca a Ravenna, l'assessora: "Trasferimenti così lunghi sono disumani"

Fatti

Nuoto, Sara Curtis: "Paragone con Pellegrini? Pesante, ma fa onore"

Fatti

Chiude per il caldo anche lo Stelvio, in Europa niente sci estivo

Fatti

Difensore Lavitola: "Un mese prima avvisò Ranucci sul rischio attentati"

Fatti

Incendi in Abruzzo, le fiamme sul Monte Morrone viste dalle termocamere

Fatti

Maltempo a Roma, tempesta di fulmini illumina il cielo notturno

Fatti

Papa, appello per la fine delle violenze contro palestinesi in Cisgiordania

Fatti

Furto al MuMe, rubate le opere di Antonello da Messina

Fatti

Bonnie Tayler, in centinaia a Mumbles per l'ultimo saluto alla cantante

Fatti

Papa Leone prega per Ucraina, Russia e Colombia durante l'Angelus

Fatti

"Poi alzi gli occhi al cielo e vedi Spin Time", la solidarietà di Piotta

Fatti

Salis: "Ponte Morandi è uno spartiacque nella storia di Genova"

 
 