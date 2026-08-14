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Maltempo a Roma, tempesta di fulmini illumina il cielo notturno

Dalle 21 di lunedì sera, un’intensa tempesta elettrica ha illuminato a giorno il cielo sopra la Capitale per oltre un’ora. Sequenze incessanti di lampi e scariche hanno incantato i cittadini, scatenando un tam-tam sui social con foto e video ripresi da tetti e balconi.

Se nel centro urbano la perturbazione si è manifestata principalmente come uno show visivo accompanied solo da deboli piogge a macchia di leopardo, il maltempo si è invece sfogato duramente lungo la costa laziale. Forti rovesci, raffiche di vento e grandinate si sono concentrati sul litorale, colpendo in particolare Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella a nord, per poi estendersi verso sud interessando Ostia, Lavinio e Torvajanica.

Intanto, una violenta ondata di maltempo, caratterizzata da una intensa tempesta di fulmini, ha interessato anche l'isola di Ventotene nella notte, provocando un guasto all'impianto elettrico del desalinizzatore che garantisce la produzione di acqua sull'isola. Il guasto ha determinato l'interruzione del servizio idrico sull'intero territorio di Ventotene, lasciando momentaneamente senz'acqua residenti e numerosi turisti presenti sull'isola nel pieno della stagione estiva.