Video
Fatti

Amatrice, a dieci anni da sisma 80% sfollati vive in soluzioni abitative di emergenza

A dieci anni dal terremoto, ad Amatrice l’emergenza non può ancora dirsi conclusa. Molti abitanti continuano a vivere nelle Sae, le soluzioni abitative realizzate dopo il sisma, mentre il centro storico resta in gran parte un enorme cantiere.

L’ufficio postale è ancora ospitato in un camper e la sede dei vigili del fuoco in un prefabbricato. A raccontare la lentezza della ripartenza sono soprattutto i dati sulla ricostruzione pubblica: dei 172 interventi programmati nel comune, il 79,5% si trova ancora nelle fasi precedenti all’apertura del cantiere.

Per chi ha perso casa, lavoro e relazioni, il tempo dell’attesa è diventato parte della quotidianità. I progetti mostrano come saranno edifici, scuole e servizi del futuro, ma immaginare il ritorno alla normalità resta difficile. La sfida non è soltanto ricostruire le abitazioni: è rendere nuovamente possibile vivere ad Amatrice, ricreando servizi, comunità e fiducia dopo dieci anni di precarietà.

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

Italia

Piantedosi: "Revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi"

Italia

Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

Italia

Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

Italia

Landini: “Fidanza ha preso colpo di sole, la Cgil non si gira mai dall'altra parte”

Italia

Gualtieri: "Responsabilità del Viminale su Spin Time? La posizione dei partiti è nota"

Italia

Delmastro, negato l'uso delle chat: le proteste di Avs e M5s

Italia

Delmastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat

Italia

Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Jindal? Tema è garantire lavoro e decarbonizzazione"

Italia

Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

 
 

Mondo

Mondo

La Nasa divulga immagini di un nuovo cratere sulla Luna causato da un razzo SpaceX

Mondo

Processo a Meta, in piazza le famiglie dei giovani morti per i presunti effetti dannosi dei social

Mondo

Terremoto in Colombia, si cercano ancora 143 dispersi tra le macerie

Mondo

Incendio in Belgio, è il più grande mai registrato

Mondo

Cisgiordania, forze di sicurezza israeliane schierate a Qusra

Mondo

Ceuta, intercettati possibili migranti vicino al confine in Marocco

Mondo

Yemen, danni ingenti al porto di Mokha dopo gli attacchi degli Houthi

Mondo

Terremoto in Indonesia, le macerie degli edifici distrutti a Ruteng

Mondo

Terremoto in Spagna, scossa di magnitudo 5 nella città di Granada

Mondo

Incendio in Spagna, bruciati 15mila ettari: evacuati oltre mille residenti

Mondo

Terremoto in Indonesia, i morti sono almeno 38

Mondo

Cinque italiani nel villaggio palestinese assediato dai coloni israeliani

 
 

Fatti

Fatti

Champagne, vendemmia ultra-precoce nel 2026

Fatti

Amatrice, abitante: “Non la lasceremo, siamo nati e cresciuti qui, ma la vedremo ricostruita”

Fatti

Humanity I sbarca a Ravenna, l'assessora: "Trasferimenti così lunghi sono disumani"

Fatti

Nuoto, Sara Curtis: "Paragone con Pellegrini? Pesante, ma fa onore"

Fatti

Nave di Emergency soccorre un'imbarcazione, 57 i migranti a bordo

Fatti

Chiude per il caldo anche lo Stelvio, in Europa niente sci estivo

Fatti

Difensore Lavitola: "Un mese prima avvisò Ranucci sul rischio attentati"

Fatti

Incendi in Abruzzo, le fiamme sul Monte Morrone viste dalle termocamere

Fatti

Maltempo a Roma, tempesta di fulmini illumina il cielo notturno

Fatti

Papa, appello per la fine delle violenze contro palestinesi in Cisgiordania

Fatti

Furto al MuMe, rubate le opere di Antonello da Messina

Fatti

Bonnie Tayler, in centinaia a Mumbles per l'ultimo saluto alla cantante

 
 