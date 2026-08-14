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Amatrice, a dieci anni da sisma 80% sfollati vive in soluzioni abitative di emergenza

A dieci anni dal terremoto, ad Amatrice l’emergenza non può ancora dirsi conclusa. Molti abitanti continuano a vivere nelle Sae, le soluzioni abitative realizzate dopo il sisma, mentre il centro storico resta in gran parte un enorme cantiere.

L’ufficio postale è ancora ospitato in un camper e la sede dei vigili del fuoco in un prefabbricato. A raccontare la lentezza della ripartenza sono soprattutto i dati sulla ricostruzione pubblica: dei 172 interventi programmati nel comune, il 79,5% si trova ancora nelle fasi precedenti all’apertura del cantiere.

Per chi ha perso casa, lavoro e relazioni, il tempo dell’attesa è diventato parte della quotidianità. I progetti mostrano come saranno edifici, scuole e servizi del futuro, ma immaginare il ritorno alla normalità resta difficile. La sfida non è soltanto ricostruire le abitazioni: è rendere nuovamente possibile vivere ad Amatrice, ricreando servizi, comunità e fiducia dopo dieci anni di precarietà.

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