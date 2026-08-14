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Chiude per il caldo anche lo Stelvio, in Europa niente sci estivo

Stop allo sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio a causa delle temperature troppo elevate, che restano alte anche durante la notte e non consentono di garantire adeguati standard di sicurezza.

La sospensione, in vigore da Ferragosto e fino a data da destinarsi, è stata decisa dalla Sifas, la società che gestisce gli impianti. Restano invece operative le funivie per consentire l’accesso al ghiacciaio agli escursionisti.

Le condizioni saranno monitorate in attesa di un possibile calo termico. La chiusura dello Stelvio si aggiunge a quelle registrate in altre località alpine: al Cervino era già stata interrotta l’attività sul ghiacciaio del Teodulo, mentre sul Monte Bianco sono state sospese alcune salite e chiusi rifugi per il rischio di frane.

Le temperature in quota restano eccezionalmente elevate, con valori fino a 17 gradi sopra i 2.000 metri e 9 gradi vicino ai 3.000. Lo sci estivo è ormai impraticabile in numerose località europee.