L'Italia di Domani, Hakuzwimana: "Il decreto scuola trasmette un messaggio violento"

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Non è ancora chiaro quale sarà l’effetto pratico del cosiddetto tetto agli alunni “stranieri”, introdotto per decreto dal governo Meloni e dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Ma è una misura che ha sicuramente fin da ora un effetto simbolico. «La ricezione di questi messaggi violenti tocca il corpo. Il corpo è centrale soprattutto nella fase dell’adolescenza e preadolescenza», dice Espérance Hakuzwimana, scrittrice e attivista culturale, che ha partecipato all’incontro “A scuola di democrazia” durante l’evento “L’Italia di Domani”, con Christian Raimo e Mila Spicola. Per Hakuzwimana, autrice del libro Tra i bianchi di scuola. Voci per un’educazione accogliente (Einaudi, 2024), «i ragazzi di oggi si sentono colpiti nella forma più violenta: perché non sono visti». Ci sono ma non vengono ascoltati: «Io amo e apprezzo tanto la loro rabbia, perché mi sta insegnando a cercare nuovi strumenti per reagire», precisa Hakuzwimana - Tutti gli articoli sul nostro evento