L'Italia di Domani, Schlein: "Faremo muro per difendere la sanità pubblica universalistica"

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“Se qualcuno pensa, di venirci a raccontare che il Servizio Sanitario nazionale non è più sostenibile che bisogna ritornare un sistema di assicurazioni private, noi faremo muro con tutte le altre posizioni per difendere la Sanità pubblica universalistica, che ti cura prima di chiederti il portafoglio o la carta di credito”.

La segretaria del Pd Elly Schlein è stata l’ultima protagonista dell’evento L’Italia di Domani, intervistata dal direttore Emiliano Fittipaldi. Schlein è intervenuta nei temi su cui il campo largo deve trovare o ha già trovato un accordo e ha promesso che le opposizioni si batteranno per salvare il Sistema sanitario. “È chiaro che stanno cercando di smantellare la sanità pubblica universalistica senza il coraggio di dirlo, ma noi siamo attenti su questo, dobbiamo prendere un impegno chiaro. Se vincono loro che hanno piegato la politica estera alla subalternità ideologica a Trump, porteranno la spesa militare al 5%, se vinciamo noi invece portiamo la spesa sanitaria al 7% c’è una bella differenza”.