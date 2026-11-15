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L'Italia di Domani, Fratoianni a Lollobrigida: "Divisi sull'Ucraina? Nessuno nella mia coalizione con la maglia di Putin"

"Putin fa parte dell'Internazionale nera, è cresciuto il KGB, lo sostengono i cinesi, la Corea del Nord. Però fa parte dell'Internazionale nera. Allora, Nicola Fratoianni, lo combattiamo questo estremista nero, con tutte le armi possibili, aiutando il popolo ucraino a difendersi?". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida all'evento "L'Italia di Domani", in corso il 14 e 15 novembre al museo dell’Ara Pacis, in dialogo con il co-leader di Avs Nicola Fratoianni e la moderazione di Nicola Imberti. 

Lollobrigida ha ricordato a Fratoianni che la difesa dell'Ucraina "è un tema che divide la sua coalizione", il campo largo. "Nella mia coalizione", ha risposto il leader di Avs, "non c'è nessuno che è andato in giro con la maglietta di Putin, dicendo: 'Meglio mezzo Putin che due Mattarella". Il secondo elemento, sottolineato da Fratoianni, è che sì, l'Europa è sotto attacco, anche da parte del presidente russo. Ma "se pensate di combattere le minacce che gravano sull'Europa, spendendo miliardi per nuovi carri armati e F35, non avete capito quello che sta succedendo". 

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