L'Italia di Domani, Ponzani: "Valditara e La Russa non devono chiedere il ritiro dei manuali, devono leggerli"

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«Ho sempre sostenuto che gli storici abbiano un grande ruolo. Intanto, lo storico è un intellettuale del suo tempo, non un archeologo. Indaga il passato partendo dalle domande del presente». La storica Michela Ponzani ha spiegato così l’impegno che dovrebbe avere, secondo lei, chi studia la storia. Per questo ha deciso di lavorare a una ricerca su due delitti politici che, ancora oggi, sono irrisolti: quella di Fausto, Iaio e Valerio Verbano.

Quando il presidente del Senato Ignazio La Russa cita Sergio Ramelli accanto a Fauso e Iaio, continua, «sta cercando di dire che sono tutti uguali». Confonde «la pacificazione con l’oblio».

Il suo ultimo libro Piombo nero (Einaudi, 2026) nasce proprio da una domanda di impegno: «Cosa posso fare io per le madri che non hanno avuto verità e giustizia per la morte dei loro figli da parte del terrorismo? Il mio lavoro, colmare un vuoto, nella maniera più intellettualmente onesta». Non bisogna però vergognarsi di essere di parte, anzi, spiega la storica: «Essere di parte è un valore in una democrazia, sono le dittature che impongono un pensiero unico».

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