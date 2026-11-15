L'Italia di Domani, Saviano: "Salvini mi porta di nuovo a processo"

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All'evento L'Italia di Domani, durante il panel sul Giornalismo sotto attacco, Roberto Saviano racconta di aver vinto dopo 11 anni il processo in cui lo aveva trascinato il vicepremier Salvini per la frase "ministro della malavita" sul caso Carola Rackete. Salvini lo ha querelato nuovamente e riparte un nuovo processo. "Ma lui quando Carola Rackete lo ha querelato si è fatto scudare dalla politica" - Tutti gli articoli sul nostro evento