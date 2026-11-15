L'Italia di Domani, Conte: «Da leader avverto la responsabilità di portare tutti al voto»

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«Io avverto come leader della comunità la responsabilità di portare tutti al voto, portare tutti coloro che guardano, che sono iscritti alla mia comunità, ne fanno parte integrante, tutti coloro che simpatizzano, tutti coloro che guardano anche a me e con una certa simpatia» Così l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite de "L'Italia di Domani", intervistato da Daniela Preziosi.

In chiusura, un appello agli elettori del Movimento 5 stelle, a cui chiede responsabilità nel caso in cui non sia lui a vincere le primarie. «Non ci fermiamo ai punti ma guardiamo alle linee: è stato male interpretato il passo indietro che ho chiesto a tutti. Oggi si dimostra che forse non era un’idea peregrina». Non ha ancora un’aspettativa per quanto riguarda l’affluenza alle primarie, ma punta a superare le logiche della tifoseria, «per scegliere chi può battere Meloni». «Quasi un appello agli elettori Pd a votarlo» ribatte Preziosi.

«Sarò ad Atreju». Anche quest’anno Conte andrà alla festa di Fratelli d’Italia. L’ex premier lo ha detto a Daniela Preziosi, a L’Italia di Domani. A differenza di Elly Schlein, che ha già rifiutato l’invito: «Ad Atreju ci sono andato altri anni da presidente del Consiglio quando loro stavano al tre per cento, ci sono andato l’anno scorso. Credo che sia importante: non ho avuto mezzi termini, è importante anche parlare a quel pubblico per spiegare il nostro punto di vista e tutti gli errori che sono stati fatti in quattro anni e che graveranno sui prossimi governi e sulle prossime generazioni».

Si parla di campo largo, di campagna elettorale e degli attacchi diretti della destra al cavallo di battaglia dei Cinque stelle ormai condiviso in larga misura dal resto degli alleati.

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