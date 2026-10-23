Trump contro LeBron James per il gesto durante l'inno Usa: “È un grosso scandalo”

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Nuovo scontro tra Donald Trump e LeBron James. Il presidente americano ha accusato la stella dell’Nba di aver mancato di rispetto all’inno nazionale durante la partita tra Philadelphia 76ers e New York Knicks al Madison Square Garden.

In un video circolato sui social, il cestista appare intento a mimare uno swing da golf e a provare il gesto del tiro a canestro mentre risuonano le note dell’inno. «È una vergogna totale, dovrebbe chiedere scusa», ha scritto Trump su Truth, accusando James di offendere il Paese e la memoria dei soldati morti per la bandiera americana.

Il filmato ha scatenato polemiche tra i tifosi. Non è la prima volta che i due si scontrano. James, sostenitore di Kamala Harris alle presidenziali del 2024, ha più volte criticato Trump, anche dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Il campione si è inoltre schierato a sostegno del movimento contro il razzismo e le violenze della polizia, partecipando alle proteste per le morti di George Floyd e Breonna Taylor.